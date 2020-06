Suspeito de matar o irmão a pauladas é agredido por populares em Resende

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 19:57 horas

Resende – Um homem, identificado apenas como Acir, de 52 anos, continua internado desde segunda-feira (8), no Hospital de Emergência de Resende, sob escolta de PMs. Ele é suspeito de matar o irmão, identificado pela polícia, como Fábio, de 48 anos.

O crime foi na Rua Tancredo Neves, no Jardim Beira Rio, em Resende.

A comandante do 37º Batalhão da PM, tenente-coronel Luciana Oliveira, disse que o suspeito foi agredido por populares. As agressões, possivelmente, foram praticadas por pessoas revoltadas que tentaram se vingar, com as próprias mãos.

A vítima teve traumatismo craniano, devido as pauladas na cabeça.

O motivo da discussão entre os irmãos, que resultou na tragédia, não foi revelada pela policia.