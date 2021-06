Suspeito de matar pastor em abril é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 19:17 horas

Volta Redonda – Foi preso nesta terça-feira, dia 1, pela Polícia Civil, o homem acusado de matar por engano o pastor Leandro Ferreira Emiliano, de 62 anos, no último dia 24 de abril, em Volta Redonda.

O suspeito, de 42 anos, estava com prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Segundo o delegado Edézio Ramos, o pastor não era o alvo do atirador. Leandro estava mexendo em seu carro, no bairro Volta Grande, quando foi baleado. O alvo real era outro homem que, momentos antes, havia discutido com a mulher do suspeito.

Ainda de acordo com o delegado, o homem foi preso durante uma ação da polícia na Rua 535, no bairro Aterrado. Os policiais tiveram a atenção voltada para um veículo com duas pessoas no interior. Ao efetuarem a abordagem, identificaram que um dos elementos era o foragido da Justiça.

O advogado do suspeito disse ao DIÁRIO DO VALE que o acusado só falará em juízo.