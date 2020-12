Suspeito de passar notas falsas em Barra do Piraí será transferido para a Delegacia da PF em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 19:03 horas

Barra do Piraí e Volta Redonda – Um jovem, de 23 anos, deverá ser transferido ainda nesta quarta-feira, dia 16, para a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda. Ele é suspeito de passar cédulas falsas no comércio de Barra do Piraí, onde ele foi preso também hoje.

O suspeito chegou a sair com o carro, que conduzia, em alta velocidade, de um posto de combustível em Barra do Piraí. O fato ocorreu após um frentista acusá-lo de pagar com dinheiro falso, o serviço de abastecimento de combustível do carro dele.

Na fuga, o rapaz chegou a atropelar uma mulher, que se feriu. Ao receberem a denúncia, policiais saíram em perseguição, localizaram e detiveram o suspeito, no bairro Laranjeiras.