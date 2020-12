Suspeito de roubar carro é preso em Pinheiral

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 15:57 horas

Pinheiral – Um homem, de 30 anos, foi preso no domingo, dia 6, suspeito de roubar um Corsa, placa KRY-1356, em Pinheiral. O carro foi localizado abandonado na Estrada de Vargem Alegre, onde também o suspeito foi localizado e detido por policiais militares.

Os PMs disseram que homem confessou o crime. Ele informou aos agentes que jogou a arma, que usou para render o dono do carro, e as chaves do veículo, no Rio Paraíba do Sul.

O suspeito foi levado para a 101ª DP (Pinheiral), onde foi apresentado ao delegado titular Marcelo Nunes Ribeiro.