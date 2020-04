Suspeito de roubar celular em doceria é preso pela PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 22:35 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 18 anos, foi preso por policiais do 28º BPM na noite desta terça-feira (07) em Volta Redonda. Segundo a PM, o rapaz é suspeito de roubar o celular de uma funcionária de uma doceria localizada na Rua Oito, no bairro Barreira Cravo, na tarde desta terça-feira. Um simulacro de pistola e um celular foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, a PM conseguiu abordar o suspeito depois que testemunhas indicaram o paradeiro do rapaz, que caminhava por cima do telhado de uma residência após abordar a vítima. Após cerco, o rapaz foi localizado. Segundo a PM, a réplica de pistola e o celular foram encontrados no quintal do imóvel.

A PM afirma que após localizar o suspeito, entrou em contato com a vítima, que forneceu imagens de câmeras de segurança do estabelecimento do momento do roubo. O suspeito foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda).

Segundo o delegado titular da 93ª DP, Wellington Vieira, é possível que o suspeito tenha praticado outros roubos e assaltos no município. O delegado ressaltou a importância da presença de possíveis vítimas para reconhecimento do suspeito.

– É possível que existam outras vítimas e precisamos que essas pessoas compareçam na delegacia para reconhecimento do autor – disse.