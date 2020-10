Suspeito de roubar motocicletas em Volta Redonda é preso pela PM em Pinheiral

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 10:35 horas

Pinheiral – Um jovem, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 01, no Centro de Pinheiral, após ser flagrado com uma motocicleta, modelo Honda XRE 300cc, com indícios de adulteração e com registro de roubo. De acordo com a ocorrência, o rapaz é suspeito de praticar roubo de motocicletas no município de Volta Redonda, para desmanche em Pinheiral.

A PM afirma que localizou o jovem na Rua Helena Correia de Miranda, e durante tentativa de abordagem, percebeu que o suspeito entrou em uma borracharia, na tentativa de despistar os militares. Durante revista, um celular e R$ 10,00 em espécie foram encontrados.

Ainda de acordo com a PM, durante consulta no sistema do Detran, foi verificado que a placa do veículo encontrado em posse do rapaz, é falsa; além do chassi, que indicava que a motocicleta era roubada. Após o flagrante, o suspeito foi conduzido para a 101ª DP (Pinheiral), para registro de ocorrência. O rapaz foi autuado e preso no artigo 180 do Código Penal (Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio).