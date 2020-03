Suspeito de roubo a idosa é encontrado debaixo da cama pela PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 21:53 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso nesta sexta-feira, 27, suspeito de roubar o celular de uma idosa, de 70 anos, na Rodovia Saturnino Braga, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. De acordo com a ocorrência, a vítima reconheceu o suspeito, e, após avisar a PM sobre o que havia acontecido, informou o endereço do suspeito aos agentes, que se dirigiram até o imóvel. Chegando na residência, os policiais encontraram o suspeito escondido debaixo de uma cama. O aparelho não foi encontrado, mas, mediante o reconhecimento da vítima, foi dada voz de prisão ao suspeito. Após o flagrante, todos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa).

Outro caso

Outra ocorrência foi registrada em Barra Mansa nesta sexta-feira, 27. Dessa vez, na Rua H, no bairro Metalúrgico. Policiais do 28º BPM fizeram a apreensão de 89 pinos de cocaína e 24 trouxinhas de maconha. De acordo com a PM, a localidade é conhecida pela atuação de pessoas ligadas à uma facção criminosa.

Ainda de acordo com a PM, a apreensão foi possível após denúncia anônima repassada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), onde a PM foi informada que dois homens em atitude suspeita, estariam traficando no local. Após localizarem os suspeitos e fazerem uma revista, um pino de cocaína, além de uma quantia em dinheiro, foi encontrada com um dos suspeitos. Já com o segundo, nada de ilícito foi encontrado. Buscas foram feitas próximo ao local da abordagem, onde todo o restante do material foi encontrado. Todos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa).