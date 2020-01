Suspeito de roubo é preso em Resende

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 07:54 horas

PM chegou até o suspeito após denúncia de uma testemunha; material roubado foi recuperado

Resende – Um homem foi preso nesta quinta-feira, dia 09, na Rua Rachid, no calçadão, em Resende, suspeito de furtar um estabelecimento comercial. Além da prisão, um revólver cal. 32, duas munições do mesmo calibre intactas, um fone de ouvido, um cartão de memória e R$ 250,00 em espécie, foram apreendidos.

Segundo policiais militares do 37º BPM, que faziam patrulhamento na localidade, uma testemunha informou a PM que o suspeito estaria armado e teria roubado uma loja. Após a denúncia, o suspeito foi localizado, e, ao ser abordado, com ele, todo material apreendido foi encontrado.

Após o flagrante, a PM informou que um homem, com as mesmas características e vestes do suspeito, teria tentado assaltar uma loja no calçadão, usando uma faca; além de uma residência, portando o revólver apreendido. O suspeito foi encaminhado para a 89ª DP (Resende).