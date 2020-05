Suspeito de roubo é preso pela PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 23:13 horas

Flagrante aconteceu na noite desta segunda-feira (11) na Rua General Barcelos, no bairro Saudade, após duas vítimas, de 21 e 22 anos, acionarem a PM

Barra Mansa – Um homem, de 47 anos, foi preso pela PM na noite desta segunda-feira (11), na Rua General Barcelos, no bairro Saudade, por suspeita de roubar o aparelho celular de uma mulher, de 21 anos, além de ameaçar a vítima, acompanhada de um homem, de 22, na Rua José Melquíades, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Uma faca e um aparelho celular foram apreendidos.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento da PM pela Avenida Major José Bento, quando foi acionada pelas vítimas, que informaram aos agentes que enquanto conversavam, o suspeito, em posse de uma faca, ameaçou furar a dupla, caso a mulher não entregasse o aparelho celular. A mulher, proprietária do aparelho e a testemunha deram as características do suspeito aos agentes, informando ser um homem mulato, que estaria vestindo uma camisa de um clube de futebol. Após a ação, o suspeito teria fugido sentido Centro.

Cientes da denúncia, após buscas, os agentes receberam a informação de um popular, que um homem com as mesmas características havia atravessado a ponte Mauá, sentido bairro Saudade. Após buscas e cerco, o suspeito foi localizado na Rua General Barcelos, em posse do material apreendido.

O suspeito, segundo a PM, assumiu a autoria do roubo e, após a confissão, foi conduzido junto às vítimas até a 90ª DP (Barra Mansa). O suspeito foi indiciado no artigo 157 do Código Penal, permanecendo preso.