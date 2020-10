Suspeito de tentar assaltar motorista de aplicativo se cala durante depoimento na 93ª DP

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 17:03 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse nesta quinta-feira, dia 29, que o homem preso nesta madrugada, após tentar assaltar, junto com um comparsa, um motorista de aplicativo, ficou calado durante depoimento na delegacia. O policial disse que o suspeito reservou o direito constitucional de apenas falar em juízo.

O motorista foi rendido quando transportava em seu Fiat Pálio, os falsos passageiros. Na Avenida Almirante de Barros Nunes (Avenida Beira Rio), no bairro Vila Mury, a vítima parou o carro na pista ao cruzar com uma viatura da PM. Fato que chamou a atenção dos agentes e fez com que a dupla fugisse a pé.

O suspeito se entregou após trocar tiros com os PMs, que lançaram contra a dupla cinco granadas, sendo duas de gás lacrimogênio. Ninguém se feriu no tiroteio.

O comparsa conseguiu fugir pela margem esquerda do Rio Paraíba do Sul. As armas usadas pelos dois bandidos, não foram encontradas pelos PMs.

O delegado vai solicitar à prefeitura de Volta Redonda, as gravações feitas pelas câmeras de segurança do município. A intenção é identificar e prender o assaltante que conseguiu escapar.

Edézio também registrou o depoimento do motorista de aplicativo, que saiu ileso da tentativa de assalto. O suspeito será transferido da cela provisória da 93ª DP para o sistema prisional.