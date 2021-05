Suspeito de tentar roubar farmácia é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 16:05 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM prenderam na segunda-feira, dia 10, um homem suspeito de tentar roubar uma farmácia localizada na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Avenida Beira Rio), no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Uma funcionária do estabelecimento conseguiu gritar e afugentar o ladrão, que, na fuga, deixou o celular cair.

A balconista da farmácia reconheceu o suspeito, como o mesmo que há duas semanas praticou roubo na farmácia. A mulher entregou o celular a policiais militares, que, em seguida, atenderam uma ligação de um homem, dizendo que era proprietário do celular.

Sem saber que falava com policiais militares, foi marcado um local para que o aparelho fosse entregue. Ao chegar ao lugar marcado e com as informações das características físicas do suspeito, o homem foi abordado, e indagado porque o celular dele foi encontrado na farmácia.

– Ele (suspeito) não soube responder e demonstrou-se nervoso e agitado. Há suspeita que o esse mesmo homem tenha praticado roubos em farmácias dos bairros Retiro, Santo Agostinho e Água Limpa – disse um dos PMs, que participou da prisão por roubo.