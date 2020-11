Suspeito de tentativa de homicídio dá tiro na própria perna em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 12:14 horas

Volta Redonda – Um homem, suspeito de tentar matar o ex-namorado de sua atual companheira, foi detido por policiais militares na noite de quarta-feira (25), em Volta Redonda, após acertar a própria perna ao fazer um disparo de pistola. Ele foi preso por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio.

Segundo a PM, o suspeito foi atendido no Hospital São João Batista (HSJB) no início da madrugada desta quinta-feira (26).

A tentativa de homicídio, segundo a ocorrência, foi registrada na Praça Giusepe Stefano, no Jardim Vila Rica. O suspeito estava com a mulher dentro de um carro.

O outro homem também deu entrada no mesmo hospital, pois, ao ouvir o tiro, pulou em um córrego, sofrendo uma torção no pé.

Os agentes relataram que, no Hospital São João Batista, o suposto autor do disparo deu uma versão completamente diferente sobre o caso, onde teria alegado que estava dentro do carro com a mulher quando ouviu um barulho e sentiu algo na perna. Os agentes foram à praça, onde localizaram uma testemunha, que informou o lugar onde o veículo estaria estacionado. Após buscas, a pistola com oito

munições intactas foi encontrada.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).