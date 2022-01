Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Valença

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 11:45 horas

Valença – Um homem, de 37 anos, foi preso domingo (23), suspeito de tentativa de homicídio em Valença. Policiais militares disseram que ele agrediu outro homem de 34 anos, possivelmente usando um instrumento contundente, que atingiu a cabeça da vítima.

O crime também ocorreu no domingo, na Rua Aparecida, no bairro Chacrinha. A vítima foi levada para o Hospital Escola de Valença. Um plantonista da unidade médica informou que o estado de saúde do paciente é grave.

Testemunhas disseram que o suspeito acusou a vítima de ter furtado dinheiro dele. O agressor foi indiciado por tentativa de homicídio.