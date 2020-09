Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Vassouras

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 15:00 horas

Vassouras – Agentes da 95ª DP (Vassouras) prenderam em flagrante no último fim de semana, um homem suspeito de tentativa de homicídio. Ele foi identificado como autor após o depoimento de outro suspeito, que o conduziu até o local do crime.

A equipe de plantão da delegacia realizou diligências que levaram à localização da arma de fogo utilizada no ato, que estava em posse de um terceiro homem. Pela colaboração, um deles responderá por crime de favorecimento pessoal, enquanto o outro responderá por favorecimento material.