Suspeito de tentativa de roubo a domicílio é detido em Pinheiral

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 11:31 horas

Pinheiral – Um homem, de 39 anos, suspeito de tentativa de roubo a domicílio foi preso por policiais do 28º BPM neste domingo, 29, no bairro Valter Millen, em Pinheiral.

De acordo com a ocorrência, após a PM tomar conhecimento da denúncia, ao chegar ao local, conseguiu conversar com o proprietário do imóvel, um idoso, de 67 anos, que informou aos policiais, ter visto alguém no quintal. Após buscas, o suspeito foi encontrado atrás de uma porta da área se serviço.

Diante do flagrante, tanto a vítima, quanto o suspeito, foram encaminhados para a 101ª DP (Pinheiral) para registro da ocorrência. Segundo a PM, o suspeito permaneceu preso por tentativa de roubo.