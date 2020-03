Suspeito de tráfico de drogas é apreendido no Aterrado

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 14:40 horas

Volta Redonda – Um jovem, de 17 anos, foi apreendido por policiais do 28º BPM nesta quinta-feira, 26, na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, após a PM receber informações através do Cento de Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda (Ciosp), sobre denúncia de assalto na localidade.

A PM afirma que após abordar o suspeito durante patrulhamento, houve revista e nada de ilícito foi encontrado. Durante a abordagem, o suspeito confessou a intenção de vender entorpecentes na localidade, além de manter drogas guardadas em sua casa. Após a confissão, tanto a PM, quanto o suspeito foram à residência e, diante da mãe do suspeito, buscas foram feitas no imóvel, sendo encontrados: seis trouxinhas de maconha, três de cocaína, frascos vazios de lança perfume, além de vasto material para embalar entorpecentes.

Mediante o flagrante, todos foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda). A mãe do suspeito foi ouvida como testemunha; já o suspeito foi autuado, ouvido e liberado.