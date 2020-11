Suspeito de tráfico de drogas é perseguido e preso em Resende

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 15:44 horas

Resende – Uma perseguição realizada por policiais do 37º Batalhão da PM resultou na prisão de um jovem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, em Resende. Ele chegou a correr e lançar uma sacola contendo drogas, em cima do muro, na quarta-feira, dia 18, na Rua 13, no bairro Morada da Barra III.

O suspeito, no entanto, foi alcançando e detido. Os agentes apreenderam a sacola com 104 trouxinhas de maconha, quatro pinos de cocaína e R$ 240. Dinheiro que os policiais acreditam ser proveniente da venda de drogas.

O jovem e o material recolhido pelos PMs foram levados para a 89ª DP (Resende).