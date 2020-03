Suspeito de tráfico de drogas é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 17:10 horas

Angra dos Reis – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso nesta terça-feira, 18, na Rua Divinéía, na Japuíba, em Angra dos Reis. Além da prisão, 25 pinos de cocaína, além de uma quantia em dinheiro, não revelada, foram apreendidos.

A ação foi possível após policiais do 33º BPM receberem uma ligação, através do “Disque Denúncia RJ” 0300 253 1177. A PM informou que, ao chegar ao local, encontrou um homem com as características descritas na denúncia, e, durante revista, encontrou todo o material. O suspeito, segundo a PM, tentou fugir durante a abordagem.

A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).