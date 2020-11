Suspeito de tráfico de drogas é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 14:50 horas

Angra dos Reis – Policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, na terça-feira (3), um homem acusado de tráfico de drogas. Ele foi capturado no centro do município, após monitoramento do setor de inteligência.

Segundo os agentes, contra o suspeito foram cumpridos dois mandados de prisão expedidos pela Justiça. De acordo com as investigações, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Camorim Grande e há suspeitas de participação em diversas mortes.