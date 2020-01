Suspeito de tráfico de drogas é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2020, 16:49 horas

Barra Mansa- Policiais do 28º Batalhão da PM prenderam na noite de quinta-feira (02) um homem, de 26 anos, suspeito de traficar drogas. O flagrante foi no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Os agentes chegaram ao local, por meio de denúncia anônima. Eles passaram a observar a movimentação da venda de entorpecentes, antes de abordarem o suspeito.

Ao perceber a aproximação dos policiais, um usuário de drogas fugiu e abandonou cinco pinos de cocaína. Já com o suposto traficante foram encontrados outros três pinos. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).

Mais drogas

Outra ação da PM foi realizada nesta sexta-feira (03), no bairro Patrimônio, em Paraty. No local, os agentes prenderam um homem, de 26 anos, que portava oito comprimidos de êxtase e três tabletes pequenos de maconha prensada. O suspeito e as drogas foram levadas para a 167ª DP (Paraty).