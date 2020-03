Suspeito de tráfico de drogas é preso em Engenheiro Passos, em Resende

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 20:13 horas

Resende – Um homem, de 33 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso por policiais do 37º BPM, após denúncia anônima, nesta sexta-feira, 20, na Rua Alamandas, em Engenheiro Passos, distrito de Resende.

De acordo com a ocorrência, após a denúncia, os agentes foram ao endereço citado, onde o suspeito que dirigia um Fiat Idea, branco, foi visto desembarcando do veículo com uma bolsa nas mãos, e, ao notar a presença da polícia, fugiu para dentro de um imóvel, derrubando vários pinos de pó branco no chão.

Após o flagrante, o suspeito foi abordado e com ele, todo o material, que não teve a quantidade revelada, foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Volta Redonda).