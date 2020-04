Suspeito de tráfico de drogas é preso em Resende

Resende – Um homem, de 37 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso por policiais do 37º BPM nesta terça-feira, 31, na Rua Francisco Estevão do Nascimento, em Resende. Além da prisão, 84 frascos de vidro vazios com a descrição de uma facção criminosa e uma balança de precisão foram apreendidos.

De acordo com a PM, após receber denúncia indicando que dois homens estariam em um matagal, em atitude suspeita, com a intenção de enterrar drogas no local, os policiais foram ao endereço e conseguiram abordá-los. O suspeito estava acompanhado de um jovem, de 17 anos, e confessou à PM ser o proprietário do material encontrado durante a abordagem.