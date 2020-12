Suspeito de tráfico de drogas é preso em Três Rios

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 15:36 horas

Três Rios– Policiais civis da 108ªDP (Três Rios), em operação conjunta com policiais militares do 38º BPM, prenderam em flagrante, no domingo (20), um homem, suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Segundo os agentes, com o criminoso foi encontrada uma pistola calibre 6.35, 70 pinos de cocaína, seis pedras de crack e 10 tabletes de maconha. Ele estaria comercializando drogas e ameaçando moradores da comunidade Santa Cecília.