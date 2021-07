Suspeito de tráfico de drogas é preso em Valença

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 18:01 horas

Valença – Policiais civis da 91ª DP (Valença) prenderam, na quarta-feira, dia 28, um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Após investigações e monitoramento do setor de inteligência da unidade, os agentes foram até a casa do jovem. Ele foi localizado deitado em um dos cômodos. Segundo os agentes, ele era responsável pelo tráfico de drogas no bairro Jardim Valença e adjacências.

O jovem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.