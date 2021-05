Suspeito de tráfico de drogas é preso na Jabuíba em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 16:19 horas

Angra dos Reis – Um homem foi preso por policiais militares do serviço reservado do 33º Batalhão da PM, na tarde de segunda-feira (10) no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, suspeito de tráfico de drogas. A detenção foi após os agentes terem recebido informações do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre um homem que estaria comercializando drogas naquele momento nas proximidades da Rua Alcântara.

Segundo os policiais militares, no endereço observaram um suspeito escondendo um pacote azul em um arbusto no meio-fio e, quando abordado pelos agentes, o mesmo teria dito “perdi”. Após vistoria no entorno, a equipe do 33º BPM encontrou 11 pinos de cocaína dentro da sacola escondida.

O suspeito informou aos policiais que fazia parte do tráfico de drogas local e os levou até sua residência, onde foram apreendidas mais 11 tiras de maconha, 59 pinos de cocaína, além de R$ 46 em espécie. Ele foi encaminhado juntamente com as drogas para a 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.