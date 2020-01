Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro Água Limpa

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2020, 17:41 horas

Volta Redonda – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso por policiais do 28º BPM neste sábado, 25, na Rua Angélica, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Além da prisão, 312 envólucros de cocaína, 49 trouxinhas de maconha, 16 pedras de haxixe, 02 frascos de loló, um rádio transmissor, um celular e R$ 542,00 em espécie foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, policiais militares foram ao local após serem notificados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) sobre o movimento de tráfico de drogas no endereço. O suspeito foi abordado e com ele, o material foi encontrado. Após o flagrante, tanto o suspeito quanto a droga, foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda).