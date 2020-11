Suspeito de tráfico do Jacarezinho é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 15:41 horas

Barra Mansa – Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), prenderam na quarta-feira, dia 25, um homem suspeito de tráfico de drogas. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória, expedido pelo Tribunal de Justiça da Comarca da Capital.

De acordo com os policiais, o traficante atuava na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio e, atualmente, estava foragido no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Ele não resistiu a prisão.

O preso será encaminhado para o sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.