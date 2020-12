Suspeito de tráfico é baleado em confronto com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2020, 11:03 horas

Volta Redonda – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi detido por policiais militares do 28º Batalhão na manhã desta terça-feira, dia 8, após ser baleado durante confronto armado na Alameda 10, no bairro Coqueiro, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas não há informações sobre para qual unidade médica o suspeito foi levado. Ele permanece preso, sob custódia.

Segundo a PM, uma pistola 9mm, munições do mesmo calibre, dois carregadores, entorpecentes a contabilizar, rádios comunicadores, baterias de rádio, um celular e uma mochila, foram apreendidos, após patrulhamento de equipes do Grupo de Apoio Tático da Polícia Militar, no endereço.

Os policiais se depararam com suspeitos armados e após solicitarem apoio, houve a troca de tiros. A PM informou que um suspeito conseguiu fugir, deixando todo o material para trás. A ocorrência, que segue em andamento, será registrada na 93ª DP (Volta Redonda).