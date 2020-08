Suspeito de tráfico é detido com 60 pedras de crack em Porto Real

6 de agosto de 2020

Jovem, de 18 anos, foi flagrado com todo o material dentro de sua cueca após denúncia

Porto Real – Um jovem, de 18 anos, foi detido por policiais do 37º BPM na noite de quarta-feira, 05, na Rua 27, no bairro Freitas Soares, em Porto Real, por suspeita de tráfico de drogas, com 40 pedras de crack.

Segundo a PM, o flagrante foi possível após denúncia, indicando que o suspeito estaria vendendo drogas no local. Ao ser abordado, todo o material foi encontrado dentro de um saco plástico enrolado em sua cueca.

O jovem foi encaminhado até a 100ª DP (Porto Real), onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, e responderá em liberdade. O material foi periciado, onde foi constatado se tratar de 4 gramas de crack.