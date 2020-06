Suspeito de tráfico é detido com pinos de cocaína em Angra dos Reis

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 12:15 horas

Angra dos Reis – Um homem foi detido por policiais do 33º Batalhão na sexta-feira (19) no Campo Belo, em Angra dos Reis, por suspeita de tráfico, após denúncias encaminhadas ao Disque (0300 253 1177). Cento e vinte pinos de cocaína foram apreendidos com o suspeito.

De acordo com a PM, informações davam conta de que um homem vinha realizando venda de drogas na Rua dos Suspiros. Após patrulhamento no local, os agentes observaram o suspeito manuseando uma sacola plástica, encontrada dentro de um bueiro. A PM então, realizou a abordagem e apreendeu todo o material. O suspeito foi encaminhado até a 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale reforçar que a população de Angra dos Reis pode continuar auxiliando o trabalho da polícia, denunciando atividades criminosas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.