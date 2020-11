Suspeito de tráfico é flagrado com pistola, granada e drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 10:55 horas

Volta Redonda – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi detido na segunda-feira (16) em Volta Redonda, após ser flagrado por policiais militares com uma pistola calibre 9mm, 04 granadas e farto material entorpecente no bairro Coqueiros.

O flagrante foi possível após os agentes, em patrulhamento, notarem a presença de dois suspeitos na Travessa Veneza. Um deles foi encontrado com uma mochila e uma arma, enquanto o outro conseguiu fugir. Na mochila do detido foram encontrados: dois tabletes de maconha (cerca de dois quilos), 73 sacolés da mesma droga, 219 pinos de cocaína, 15 comprimidos de ecstasy, uma pistola calibre 9mm, 48 munições do mesmo calibre, 05 carregadores, 04 granadas, 03 rádios comunicadores, três baterias e R$ 76,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).