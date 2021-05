Suspeito de tráfico é preso após cerco policial no Santa Inês, em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 15:39 horas

Volta Redonda e Resende – Policiais do 28º Batalhão da PM prenderam na quarta-feira (5) um homem suspeito de tráfico de drogas, após cercarem a Rua Carlos Gomes, um dos pontos de venda de entorpecentes do bairro Santa Inês, em Volta Redonda. Com ele, os agentes apreenderam 85 pinos de cocaína, 18 tiras de maconha, três sacolés da mesma droga e R$ 62.

Os PMs, antes de abordarem o suspeito, montaram uma campana e constataram toda a movimentação de um grupo de pessoas traficando no local. Mesmo cercando a área, muitos deles conseguiram fugir por vielas, em direção a uma área de mata localizada em um morro.

Já o homem detido recebeu ordem de prisão e foi levado para a 93ª DP, junto com o material apreendido.

Drogas em Resende

Também na quarta-feira (5), policiais do 37º Batalhão da PM apreenderam um menor de 14 anos, com 28 pinos de cocaína, 15 pedras de crack e 100 trouxinhas de maconha. O flagrante foi na Rua dos Eucaliptos, na Cidade Alegria, em Resende.

Os PMs chegaram ao local, após serem informados de que um rapaz com “luzes” no cabelo e vestindo camisa do Flamengo estaria vendendo entorpecentes. Ao observar a chegada da viatura policial, o jovem chegou a fugir, mas foi alcançado.

Acompanhado de um responsável, o menor foi levado para a 89ª DP (Resende).