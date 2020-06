Suspeito de tráfico é preso após denúncia, em Resende

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 08:27 horas

Resende – Um jovem, de 19 anos, foi preso por policiais do 37º BPM na noite de terça-feira (16) na Rua J, no bairro Jardim Alegria, em Resende, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, após denúncia, a PM esteve no local e conseguiu localizar o suspeito, que após notar a presença da PM, tentou fugir com uma sacola nas mãos. A PM afirma que durante a tentativa de fuga, o jovem tentou se desfazer do material, que posteriormente foi apreendido. Ao todo, 220 invólucros de maconha foram encontrados. Durante revista pessoal, segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao rapaz, conduzido até a 89ª DP (Resende), sendo autuado no Art. 33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso. Após perícia, foram constatados 418 gramas de maconha em posse do suspeito.