Suspeito de tráfico é preso após ser denunciado por usuários de drogas em Resende

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 16:28 horas

Resende – Um jovem, de 25 anos, foi preso na segunda-feira, dia 3, com 40 pinos de cocaína, na Estrada Santa Clara, Fazenda da Barra III, em Resende. O suspeito estava em um Gol, acompanhado de outros dois jovens, que disseram ter comprado drogas com ele, que estava com dez pinos de cocaína.

Com um dos usuários, os PMs apreenderam um pino vazio, e com o outro jovem, R$ 200.

Em seguida, os agentes foram até a casa do suposto traficante, onde apreenderam o restante dos pinos de cocaína.

O trio foi levado para a 89ª DP (Resende), onde apenas o jovem de 25 anos ficou preso. Os outros dois foram liberados.