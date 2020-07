Suspeito de tráfico é preso após troca tiros com a PM no Getúlio Vargas, em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 08:34 horas

Suspeito foi encontrado caído em um terreno após cessar-fogo; farta quantidade de material para embalar drogas foi apreendida durante confronto

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, foi preso na terça-feira (07) em Barra Mansa, após trocar tiros com policiais do 28º Batalhão. De acordo com a PM, o confronto aconteceu na Rua Goiânia, no bairro Getúlio Vargas, após denúncia de tráfico de drogas. Além da prisão, 35 pinos de cocaína com a descrição de uma facção criminosa, R$ 123,00 em espécie, uma balança de precisão, um tonel, 2000 sacolés para endolação, 1000 pinos vazios para embalar cocaína e dois celulares, foram apreendidos.

De acordo com a PM, na denúncia, indicavam que suspeitos armados faziam a contenção do local enquanto outros suspeitos vendiam entorpecentes. Ao chegarem, os agentes fizeram cerco e puderam observar quatro suspeitos armados; o suspeito preso, segundo a PM, foi visto com uma sacola nas mãos e todos, ao notarem a presença dos agentes, fugiram efetuando vários disparos contra os policiais.

Segundo a PM, o suspeito preso foi encontrado caído em um terreno após o cessar-fogo. Buscas foram feitas em uma área de mata e todo o material apreendido. O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou o suspeito até a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O jovem foi autuado nos artigos 121, 329, 33 e 35 da lei 11.343/06, permanecendo preso.