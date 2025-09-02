Suspeito de tráfico é preso com carro clonado em Barra Mansa

Foto: Divulgação

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia, com apoio do 28º Batalhão da Polícia Militar, prenderam em flagrante nesta terça-feira (2), um homem de 28 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Santa Maria II, em Barra Mansa. A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Dr. Márcio Montez, e contou com apoio do setor de inteligência da Polícia Civil. Carro foi localizado com ajuda das Câmaras das Central de Monitoramento.

O homem estava conduzindo um veículo Kia Cerato clonado, roubado em janeiro no Méier, no Rio de Janeiro. O carro teria sido usado em um duplo homicídio ocorrido em 10 de agosto, na Vila Independência, também em Volta Redonda.

O veículo foi interceptado por volta das 15h na Rua Risoleta Neves, no bairro Santa Maria II. O passageiro conseguiu fugir, mas o suspeito foi detido. A polícia localizou o imóvel usado pelo suspeito e apreenderam armas, munições e drogas.

Homem foi conduzido para delegacia após ser identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial do Centro Estratégico de Segurança da prefeitura de Barra Mansa.

Entre o material encontrado estavam uma pistola calibre 380 com numeração raspada e carregador estendido, um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 39 munições calibre 380, nove munições calibre 38 e etiquetas para embalar drogas, além de uma porção de cocaína. As armas serão encaminhadas para perícia de confronto balístico, já que a investigação aponta que podem ter sido utilizadas em um caso de homicídio na Vila Independência.

Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003) e receptação (artigo 180 do Código Penal). Após registro da ocorrência na 90ª DP, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.