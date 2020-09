Suspeito de tráfico é preso com drogas dentro de geladeira, em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 11:06 horas

Flagrante aconteceu no bairro Santa Rosa nesta quarta-feira, dia 09

Barra Mansa – Um homem, de 46 anos, foi preso por policiais militares do 28º Batalhão na tarde desta quarta-feira, dia 09, em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na Rua Vitor Porto Flores, no bairro Santa Rosa e também resultou na apreensão de um pedaço médio de maconha; 05 invólucros da mesma droga, totalizando 224 gramas; R$1.400,00 em espécie; um aparelho celular; uma balança de precisão e uma faca. Segundo a PM, parte do material apreendido foi encontrado na residência do suspeito, dentro de uma geladeira.

A PM afirma que esteve no endereço a fim de verificar tráfico de drogas e durante cerco, onde dois homens em atitude suspeita foram vistos no local. Um deles, ao notar a presença e aproximação dos agentes, fugiu por uma área de mata e não foi encontrado. Segundo os militares, o segundo suspeito permaneceu parado e durante revista pessoal, a quantia de R$50,00 em espécie foram encontrados. Ainda segundo a PM, o suspeito autorizou a entrada dos agentes em sua residência, onde após buscas, o restante do material foi encontrado dentro do guarda roupas do suspeito, e também dentro da geladeira do imóvel.

Outros materiais como: uma tábua de madeira, um rolo de papel filme, um rolo de durex, além da faca e uma balança de precisão foram encontrados em cima da mesa da cozinha, supostamente para preparo e venda dos entorpecentes.

De acordo com a PM, quando indagado, o suspeito afirmou estar traficando e que buscava maconha no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Após receber voz de prisão, o homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa), local onde a ocorrência foi registrada. O suspeito foi autuado no artigo 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo preso, à disposição da Justiça.