Suspeito de tráfico é preso com mais de R$ 56 mil em Itatiaia

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 16:24 horas

Dinheiro foi encontrado escondido dentro de uma mochila infantil na casa do suspeito

Itatiaia – Um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso neste domingo, 29, na Rua Pinheiro, na Vila Pinheiro, em Itatiaia. Foram apreendidos ainda R$ 56.298,00 em espécie; seis pinos de cocaína; oito trouxinhas de maconha e um aparelho celular.

Segundo a ocorrência, policiais militares do 37º BPM foram ao endereço após denúncia de tráfico e durante a revista nada de ilícito foi encontrado. A PM afirma que a mãe do suspeito, ao saber o que estava acontecendo, autorizou a entrada dos agentes dentro de sua residência, que ficava cerca de 5 metros do local da abordagem.

Buscas foram feitas, e parte do material apreendido foi encontrado dentro de um guarda-roupas. De acordo com a PM, o suspeito confessou praticar a venda de entorpecentes e ser o proprietário de todo o material. A PM afirma que avistou uma mochila infantil trancada com cadeado, o que chamou a atenção dos agentes. Ao revistarem o conteúdo, encontram todo o dinheiro apreendido.

A mãe do suspeito informou que o dinheiro encontrado dentro da mochila era de sua propriedade e se tratava “de toda a economia de sua vida”. Como a origem do dinheiro não foi comprovada, todo o valor permaneceu apreendido. A ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia).