Suspeito de tráfico é preso dentro de condomínio ‘Minha Casa Minha Vida’ em Três Poços

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 20:53 horas

Volta Redonda – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso por policiais do 28º BPM nesta quarta-feira, 01, dentro de um apartamento no condomínio ‘Minha Casa Minha Vida’, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, após denúncia. Três balanças de precisão, dois carregadores de pistola, seis munições de revólver calibre 38, 91 papelotes de maconha, 52 pedras de crack, além de 90g de pasta base de cocaína, foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, após receber informações do Serviço Reservado da Polícia Militar, sobre a presença do suspeito com todo o material dentro do condomínio, os agentes foram ao local e após abordagem, com autorização do suspeito, entraram no apartamento. Após buscas, todo o material foi encontrado. O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda).

Outro caso

A PM também apreendeu material entorpecente em Barra Mansa nesta quarta-feira, dia 01. De acordo com a ocorrência, policiais militares em patrulhamento abordaram um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Avenida Presidente Kennedy, próximo à Vila Delgado. Após revista, seis pinos de cocaína e uma folha com 60 adesivos não identificados foram apreendidos.

A PM afirma que durante a abordagem, o suspeito explicou que a droga seria vendida para uma mulher, de 41 anos, que se encontrava próximo ao local da abordagem. Segundo a PM, o suspeito detalhou o perfil da suposta compradora aos policiais, que a encontraram, fazendo a segunda abordagem. Todos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa) para registro da ocorrência.