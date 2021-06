Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 12:36 horas

Barra Mansa e Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão prenderam, na última quarta-feira, 9, um homem suspeito de tráfico e apreenderam farto material entorpecente em Barra Mansa e Volta Redonda, em ocorrências distintas. A informação foi passada à imprensa na manhã desta sexta-feira, dia 11. As ocorrências foram encaminhadas para 90ª e 93ª DP, respectivamente.

Em Barra Mansa, um homem de 24 anos, foi preso após ser flagrado com 420 pedras de crack, 73 dolas de maconha, 66 pinos de cocaína, 01 celular e R$14,00 em espécie, durante abordagem na Avenida Central, localizada no Loteamento Novo Horizonte, no bairro Colônia.

Segundo a PM, o flagrante foi possível após denúncia. Cientes das características do suspeito, os agentes fizeram abordagem em momento oportuno, onde o avistaram recolhendo uma sacola em área de mata. A PM relatou que o homem confessou trabalhar para o tráfico. Ele foi autuado no Artigo 33 da lei 11343/06 (Tráfico de Drogas).

Em Volta Redonda, farto material entorpecente foi encontrado também na quarta-feira (9), na Avenida Caetano A. Spinelli, no Ingá I, no bairro Santa Cruz, após denúncia de tráfico. Ao todo, foram apreendidos 226 sacolés e 22 pinos de cocaína, além de 09 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor. Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.