Suspeito de tráfico é preso em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 11:41 horas

Barra Mansa – Um homem, de 27 anos, foi preso por policiais do 28º Batalhão na tarde de quinta-feira (18) em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, com o suspeito, foram apreendidos a quantia de R$ 151,00 em espécie, além de 19 pinos de cocaína e cinco dólas de maconha. O flagrante aconteceu na Rua Eduardo Junqueira, próximo ao Barbará, no Centro.

Segundo a PM, os agentes receberam informações sobre a presença do suspeito em um beco, com uma sacola plástica nas mãos, vendendo drogas no local. Após cerco, o suspeito foi avistado, e ao notar a presença dos agentes, tentou fugir, mas foi alcançado.

Após o flagrante, o suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados até a 90ª DP (Barra Mansa).