Suspeito de tráfico é preso em Resende

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 08:14 horas

Resende – Um jovem, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira, dia 13, por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, policiais do 37º BPM apreenderam 21 pinos de cocaína, além da quantia de R$110,00 em espécie. A prisão aconteceu na Rua Inácio Lopes Siqueira, na Baixada Olaria, em Resende.

De acordo com a ocorrência, a PM fazia patrulhamento no local e ao se aproximar, o rapaz fugiu. Na fuga, o suspeito pulou dois muros de duas residências, deixando parte da droga para trás. Após cerco, o morador de uma das residências informou aos agentes que o suspeito havia pulado no seu quintal. Durante buscas, o rapaz foi encontrado escondido nos fundos do imóvel.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi revistado e com ele, parte da droga foi apreendida. Após o flagrante, o suspeito confessou que estava vendendo drogas na localidade e foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, devido escoriações que sofreu durante a fuga. Após atendimento médico, o suspeito foi levado para a 89ª DP (Resende), permanecendo preso.