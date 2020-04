Suspeito de tráfico é preso na Vila Delgado, em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 09:48 horas

Barra Mansa – Um homem, de 20 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira, dia 15, por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, policiais do 28º BPM apreenderam 20 pinos de cocaína, 08 dolas de maconha, além da quantia de R$26,00 em espécie. A prisão aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

De acordo com a ocorrência, os agentes foram ao endereço após denúncia, e durante cerco, observaram que homens em atitude suspeita, vendiam drogas no local. A PM afirma que ao entrar na Vila, alguns suspeitos fugiram. Após abordarem o rapaz, todo o material apreendido foi encontrado. Após o flagrante, ele foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa).