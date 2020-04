Suspeito de tráfico é preso no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso por policiais do 28º BPM nesta quarta-feira, dia 01, numa Travessa localizada no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, com seis pinos de cocaína e uma folha com 60 adesivos não identificados.

De acordo com a ocorrência, o suspeito foi abordado após apresentar nervosismo com a presença da PM durante patrulhamento de rotina. Durante revista, todo o material foi encontrado. A PM afirma que o suspeito explicou que a droga seria vendida para uma mulher, de 41 anos, que se encontrava próximo ao local da abordagem.

O suspeito detalhou o perfil da suposta compradora aos policiais, que a encontraram e fizeram a segunda abordagem. De acordo com a ocorrência, a mulher confessor possuir a quantia de R$ 50,00 para a compra do entorpecente. Todos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa) para registro da ocorrência. A mulher foi ouvida e liberada. O suspeito permaneceu preso.