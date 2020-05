Suspeito de tráfico é preso no Jardim das Acácias, em Porto Real

Matéria publicada em 13 de Maio de 2020, 00:08 horas

Porto Real – Um homem, de 22 anos, foi preso por policiais do 37º BPM na terça-feira, dia 12, por posse ilegal de arma de fogo restrita e suspeita de tráfico de drogas, em Porto Real. O flagrante aconteceu na Rua Quinze, no bairro Jardim das Acácias. Uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, 27 cartuchos de munição do mesmo calibre, dois carregadores de pistola, além de 90 invólucros de maconha, foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, a PM foi acionada para verificar informações de tráfico na localidade. Após cerco, equipes da PM conseguiram localizar o suspeito, que teria negado as informações passadas na denúncia, mas durante a abordagem, confessou aos agentes que dentro de uma mochila, em sua residência, todo material que fora apreendido seria encontrado.

Segundo a PM, após a informação, o irmão do suspeito, de 20 anos, autorizou a entrada dos agentes no imóvel, e após revista, encontraram todo o material. O suspeito foi encaminhado para a 100ª DP (Porto Real).