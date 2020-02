Suspeito de tráfico é preso no Morro da Caixa D’água, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 17:06 horas

78 pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro, não divulgada, foram apreendidos por policiais do 33º BPM

Angra dos Reis – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso por policiais do 33º BPM neste domingo, 02, na Rua Coronel Carvalho, no Morro da Fortaleza, no Centro de Angra dos Reis. Além da prisão, 78 pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro, não divulgada, foram apreendidos.

Segundo a PM, tanto a prisão, quanto a apreensão, aconteceram durante patrulhamento, após denúncia de tráfico de drogas. Após cercarem o local, os policiais encontraram o suspeito próximo ao portão de um imóvel abandonado, e, durante buscas, todo material foi encontrado.

Após o flagrante, foi dada voz de prião ao suspeito. A ocorrência foi registrada da 166ª DP (Angra dos Reis).