Suspeito de tráfico é preso pela PM após denúncia anônima em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 14:37 horas

Uma pistola, além de pinos de cocaína foram apreendidos com o suspeito no bairro Vila Nova

Barra Mansa – Um homem foi preso por policiais do 28º BPM nesta quinta-feira, dia 16, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Uma pistola e uma quantidade de entorpecentes a contabilizar, foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, a prisão foi possível após a PM receber denúncia anônima. O suspeito e todo o material apreendido foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa).