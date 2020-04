Suspeito de tráfico é preso pela PM após tentativa de suborno em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 09:56 horas

Volta Redonda – Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 01, suspeito de tráfico de drogas e tentativa de suborno. Além da prisão, 19 pinos de cocaína foram apreendidos.

Segundo a ocorrência da Polícia Militar, o suspeito foi abordado na Rua Macaé, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, durante patrulhamento de rotina. Ao ser revistado, a droga foi encontrada dentro de uma sacola transparente de supermercado, no bolso do suspeito.

A PM afirma que pós o flagrante, o suspeito informou que entregaria a droga para uma pessoa, mas não soube explicar a quem. Em seguida, o suspeito tentou oferecer a quantia de R$ 5.000,00 para ser liberado. Após o flagrante o suspeito foi preso e encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda).