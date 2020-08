Suspeito de tráfico é preso pela PM com pasta base de cocaína em Pinheiral

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 10:48 horas

Pinheiral – Um homem, de 36 anos, foi preso por policiais do 28º Batalhão na tarde deste domingo, dia 30, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento na Rua Maria Estetolina da Silva, quando receberam informações dando conta que um homem estaria vendendo entorpecentes na localidade. Cientes e em posse de informações sobre as características do suspeito, os agentes fizeram uma abordagem e durante revista, certa quantia em dinheiro foi encontrada.

A PM afirma que o suspeito apresentou nervosismo durante a revista e após tomar conhecimento da denúncia, autorizou que os policiais fizessem buscas dentro de sua residência, localizada a aproximadamente 20 metros do local da abordagem.

Durante buscas, 119 gramas de pasta base de cocaína, além de duas munições, dinheiro e um aparelho celular, foram apreendidos. O suspeito foi encaminhado para a 101ª DP (Pinheiral), permanecendo preso.