Suspeito de tráfico é preso pela PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 10:03 horas

Jovem, de 19 anos, foi flagrado com 30 pedras de crack e 05 pinos de cocaína na terça-feira, dia 24, no bairro Boa Sorte

Barra Mansa – Um jovem, de 19 anos, foi preso por policiais militares na terça-feira (24), em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi visto saindo de uma casa localizada na Rua Feres Nader, no bairro Boa Sorte, com uma bolsa, e ao ver a viatura, correu e jogou o item no quintal de outra residência. O jovem foi alcançado e a bolsa apreendida.

A PM afirma que 30 pedras de crack e 05 pinos de cocaína foram encontrados dentro da sacola durante revista. Com o rapaz, os agentes apreenderam R$ 60,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).